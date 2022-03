Minacce e botte in famiglia, arrestato un 39enne di Quartu

L'uomo è stato arrestato dalla polizia

QUARTU. Minacce ai familiari e aggressione fisica a uno di loro: gli agenti del Commissariato di Quartu hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, che nella giornata di oggi 22 marzo comparirà in tribunale per l’udienza di convalida e giudizio direttissimo perché responsabile di maltrattamenti e minacce nei confronti della famiglia. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri 21 marzo, quando gli agenti sono intervenuti in un’abitazione di Quartu dove era stata segnalata una lite familiare in atto: un uomo, in forte stato di alterazione, dopo aver inveito e minacciato i familiari presenti, ha aggredito fisicamente uno di loro. I poliziotti sono riusciti a mettere in sicurezza l’aggressore e ad accompagnarlo in stato di arresto presso gli uffici del Commissariato in attesa dei provvedimenti del giudice.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna