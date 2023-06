Minacce di morte, aggressioni e ingiurie alla moglie: 58enne arrestato a Carbonia

I carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto stanotte a Carbonia per maltrattamenti in famiglia un 58enne bosniaco, disoccupato e con precedenti.

I militari sono intervenuti nell’abitazione dello straniero dove hanno accertato che l’uomo, da circa due anni, maltrattava la moglie 62enne con comportamenti vessatori quali minacce, ingiurie, aggressioni fisiche e verbali. Tali comportamenti sono culminati nell’episodio di stanotte in cui l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di alcol, ha continuato a inveire violentemente contro la donna, minacciandola di morte e tentando di aggredirla fisicamente, anche in presenza dei carabinieri. Vista la situazione, i militari hanno deciso di procedere all’arresto dell’uomo che è stato poi trasferito presso la casa circondariale di Uta a disposizione della Procura della Repubblica.