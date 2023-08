Minacce ai passanti in strada e poi anche ai carabinieri: denunciato

Cronaca Il giovane era in stato di alterazione psicofisica

Cagliari

Minacciava i passanti in una via del centro di Cagliari e all’arrivo dei carabinieri ha rivolto frasi di minaccia anche verso di loro, rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

Un giovane di 24 anni, di origini somale, residente a Jerzu e già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale.

È accaduto ieri a Cagliari, intorno alle 2.20 del mattino. I militari della Sezione radiomobile sono intervenuti in via Sassari, all’angolo con via Mameli, dove qualcuno aveva segnalato alla centrale operativa la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, camminava e minacciava i passanti.

Visto l’atteggiamento aggressivo del giovane, i militari lo hanno condotto presso gli uffici di via Nuoro per l’identificazione esatta e la successiva denuncia alla Procura della Repubblica.

Giovedì, 31 agosto 2023

