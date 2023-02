Millenni di storia e spiritualità lungo il cammino tra Santa Cristina e Paulilatino

C’è stato il tempo anche di visitare il muristene della famiglia Mellai (XIX secolo) prima di raggiungere il pozzo sacro, che ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua unicità e armoniosa bellezza, la capanna delle riunioni, poco distante, sino al villaggio col nuraghe e le strutture abitative di varia cronologia.

Un viaggio di oltre tre millenni partito dal parco archeologico. Dato il numero dei partecipanti, si sono formati due gruppi per la visita al villaggio cristiano e alla chiesa, dove i devoti accorrono durante la novena celebrata in onore della santa.

Una splendida giornata di sole ha premiato gli oltre 90 pellegrini che ieri hanno scelto di partecipare al 14° cammino proposto dall’Ufficio della pastorale del turismo della diocesi di Oristano, con la visita al sito archeologico di Santa Cristina, il cammino a ritroso sino a di Paulilatino, la visita della parrocchiale di San Teodoro e delle chiese succursali, per finire con la scoperta dell’interessante Museo etnografico Atzori.

Emozioni e scoperte per un centinaio di pellegrini

Per diversi dei partecipanti, nonostante arrivassero dall’Oristanese, è stata una prima volta in assoluto. La professionalità delle guide, la bellezza del parco con i suoi olivi, la pietra di basalto utilizzata per la costruzione del pozzo, del nuraghe, della chiesa e dei muristenes regala uno scenario che parla di durata nel tempo, di cristallizzazione dell’ingegno umano che ha saputo elaborare un luogo intriso di sacralità senza soluzione di continuità da oltre tremila anni.