“I cittadini hanno appreso con sollievo questa notizia”, ha aggiunto Enrica Fois, consigliera della Municipalità di Pirri, Riformatori, “ infatti, con l’ampliamento è possibile intravedere la fine dei disagi che la popolazione anziana di Pirri ha sofferto negli ultimi anni nel doversi recare al Cimitero di San Michele per dedicare un pensiero ai propri cari defunti. Per Pirri, il cimitero rappresenta un elemento fondamentale del sentirsi comunità.”

“Un’opera attesa da troppo tempo a causa di un difficile percorso amministrativo fatto di ricorsi e burocrazia”, ha dichiarato il presidente della commissione lavori pubblici Umberto Ticca, Riformatori “al momento, la nostra preoccupazione principale è quella di lavorare per rispettare i tempi per permettere ai pirresi di avere un luogo confortevole e accogliente dove poter seppellire e ricordare i loro cari. Ringraziamo per l’impegno profuso l’assessora ai lavori pubblici Gabriella Deidda.

Mille loculi, 500 nicchie-ossari e nuovo look per il cimitero di Pirri. Il progetto è stato presentato oggi nel corso della commissione comunale Lavori pubblici, scaturita da una mozione presentata dal capogruppo Fdi Antonello Floris che aveva puntato l’indice sul rifacimento dei camminamenti all’interno del camposanto.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail