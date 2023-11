Militare di Quartu muore in Kosovo, la commozione della moglie: "Un mare di affetto dalla sua Sardegna"

Claudio Cadeddu è morto un mese fa in Kosovo. Il militare 47enne, originario di Quartu ma residente da tempo in Toscana, ha perso la vita in un incidente stradale. A un mese dalla tragica fatalità la moglie, Sonia Durzu, ha scelto Casteddu Online per pubblicare un lungo messaggio di ringraziamento. E aggiunge: “Abbiamo ricevuto un mare di affetto dalla nostra Sardegna, io sono nata a Cagliari. Mio marito è stato un grande servitore, sino all’ultimo, dello Stato”. Ecco la lettera.

“Ad un mese dalla scomparsa del Graduato Aiutante Claudio Cadeddu, noi familiari vogliamo ringraziare per il cordoglio espresso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani, il Ministro della Difesa On. Guido Crosetto, il Sottosegretario alla Difesa la Sen. Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale C.A. Pietro Serino, il Comandante delle Truppe Alpine Gen. C.A. Ignazio Gamba, per la vicinanza e il supporto il Comandante Logistico dell’Esercito Gen. C.A. Mauro D’Ubaldi, il Generale di Brigata Stefano Scanu, il Comandante del Regional Command West Col. Gabriele Vacca e tutto il contingente italiano in Kosovo; il Prefetto e il Sindaco di Grosseto. Un sentito ringraziamento al Comandante del Centro Militare e Veterinario Col. Salvatore Santone che ci è stato vicino nei momenti più difficili e a tutto il personale militare e civile, amici e colleghi che si sono stretti intorno a noi come una famiglia. Per la premurosa assistenza il Ten. Col. Simone Moretti, il Magg. Annamaria Sarto, i Cappellani Militari Don Michele Fiore e Don Jarek Migus. Grazie a parenti e amici che ci hanno raggiunto in vari modi dalle diverse parti d’Italia e infine alla comunità quartese e grossetana per gli innumerevoli messaggi di cordoglio e gesti d’affetto nei nostri confronti, fra tutti vorremmo ricordare la preziosa presenza delle piccole compagne e compagni di vita della nostra bambina. Grazie infinitamente da parte della moglie, la figlia, il padre ed i familiari di Claudio Cadeddu”.