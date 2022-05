Il gruppo adulti, che vedrà la partecipazione di persone dai 50 anni in su, avrà a disposizione gli spazi di Casa Congiu per corsi di intreccio (cestini e altri manufatti) ma anche panificazione e di preparazione dolci.

I bambini si potranno cimentare nel gioco libero, gioco strutturato, laboratori, ci sarà anche uno spazio per i compiti. Sono previste collaborazioni con le ludoteche dei centri vicini e con la biblioteca comunale di Milis per attività mirate.

Dalla seconda settimana del mese, i bambini torneranno a giocare insieme tra le mura del centro di aggregazione culturale. Sulla base del numero di adesioni raccolte in questi giorni, saranno formati dei gruppi per fasce di età.

Aria di normalità al centro di aggregazione culturale di Milis: “Casa Congiu” riapre i battenti per nuove attività in presenza. Da ieri e fino a domani, sono aperte le iscrizioni per la ludoteca e il gruppo adulti. Per farlo, basterà recarsi a Casa Congiu dalle 15 alle 18.

Fonte: Link Oristano

