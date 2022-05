Milis

E da settembre don Antonello Angioni sarà al lavoro anche a Narbolia

Il sindaco e il maresciallo dei carabinieri tra una piccola folla di fedeli che ha accolto all’ingresso di Milis il nuovo parroco, don Antonello Angioni: un tuffo nel passato, quando nei piccoli centri della Sardegna l’arrivo del parroco era uno dei rari eventi.

Dopo l’investitura ufficiale da parte dell’arcivescovo Roberto Carboni, don Antonello è arrivato a Milis per iniziare il suo primo ministero, al quale si aggiungerà da settembre la parrocchia di Santa Reparata Vergine e Martire a Narbolia.

Ad attenderlo all’ingresso del paese, davanti alla chiesa di San Paolo, c’erano il sindaco Sergio Vacca ed il vice comandante della stazione dei carabinieri, maresciallo Mino Stano, con decine di fedeli e tanti bambini, sia da Milis che da Narbolia.

Il chiassoso corteo, accompagnato dalle confraternite dello Spirito Santo e del Rosario dei due Comuni, ha percorso il lungo viale San Paolo per arrivare nella piazza della chiesa parrocchiale di San Sebastiano, gremita come non accadeva da tempo.

Il neo parroco ha quindi celebrato la sua prima Santa messa, con il canonico rito dell’ingresso. L’omelia è stata invece curata dall’attuale parroco di Narbolia, don Roberto Caria, che è stato destinato a Santa Giusta.

“Per noi è stata una festa, un momento di grande commozione”, dice il sindaco di Milis Roberto Vacca, “lo abbiamo accolto alle porte del paese insieme ad una folla di fedeli, molti dei quali arrivati anche dalla vicina Narbolia. Abbiamo più che mai bisogno di un parroco giovane come don Antonello. Sono entrato subito in sintonia con lui perché il suo è un programma ambizioso che farà gli interessi della nostra comunità”.

“Per oltre dieci anni non abbiamo celebrato comunioni e cresime e abbiamo bisogno più che mai anche della Chiesa”, ha detto ancora il sindaco Vacca. “Nell’incontro che abbiamo avuto, il nuovo parroco ha messo tra le priorità i bambini, i ragazzi e le persone che soffrono. Gli rinnovo gli auguri da parte del nostro paese”.

Don Antonello Angioni, cagliaritano di origini ma oristanese d’adozione, ha studiato al Classico “De Castro” ed ha iniziato gli studi religiosi nel Seminario arborense e nella Facoltà di Teologia del Sacro Cuore.

“Grazie a tutto il paese di Milis per l’accoglienza”, dice don Antonello, sarò il parroco di tutti e mi impegnerò a servire con lo stesso cuore sia Milis che Narbolia, due comunità diverse ma da me già tanto amate. Mi ha fatto veramente piacere essere stato ricevuto dalle autorità e dai tanti fedeli al mio ingresso a Milis. Da ragazzo di 26 anni, da subito ho capito l’importanza dei segni e dell’equilibrio, e quell’accoglienza è stata per me un bellissimo momento”.

“Mi metterò subito al lavoro, e dopo la pausa estiva avvierò il mio ministero nelle due nuove comunità, con un occhio di riguardo ai giovani, agli anziani, agli ammalti ed alle persone che soffrono. Porterò Cristo a tutti indistamente”.

Martedì 31 maggio 2022

