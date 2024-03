Busachi

Il sindaco di Busachi Gianni Orrù protesta: “Una vergogna”

Rubinetti a secco da una settimana in gran parte del Barigadu. A denunciarlo è il sindaco di Busachi, Gianni Orrù: “Mentre Enas continua a scaricare 74.000 litri d’acqua al secondo, che se ne vanno al mare, i cittadini delle nostre comunità – Busachi in primis, ma non solo Busachi – non riescono a farsi la doccia e a lavarsi quando la mattina si alzano”.

La causa: le rotture nei ripartitori di Neoneli e in quello di Sa Tanchitta a Ula Tirso.

“Hanno privato le nostre comunità dell’acqua nei propri rubinetti”, commenta Orrù, che parla di “ennesima vergogna”.

“Come comunità che garantiscono l’acqua a metà Sardegna, per non esagerare tanto, continuiamo a subire”, la denuncia di Gianni Orrù.

Il sindaco di Busachi ricorda che ben un anno fa si è svolta una riunione con i vertici di Abbanoa, di Egas e di Enas durante la quale si è affrontato il problema: “A nulla è servita la videoconferenza che abbiamo fatto come sindaci con gli Enti, nei quali chiedevamo il rifacimento della condotta”.

Una richiesta rinnovata dallo