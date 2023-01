Milia premia Mario, il senegalese che ha sventato un furto a Quartu: “Spilla dei 4 mori”

Un incontro inaspettato e un premio, però, meritato. Mario, il venditore ambulante senegalese che qualche giorno fa ha bloccato e fatto arrestare dai carabinieri un 44enne sardo pregiudicato, Maurizio Pusceddu, che aveva rubato bottiglie di vino da un market di Quartu, è stato ringraziato e premiato pubblicamente dal sindaco Graziano Milia: “Ho voluto incontrare personalmente Mario, un cittadino onesto che vive da tanti anni a Quartu e che con coraggio l’altra sera si è opposto ad un piccolo furto compiuto davanti ai suoi occhi all’interno di una grande distribuzione commerciale. Al di là dell’episodio in sé, uguale purtroppo a tanti altri che si verificano in città, ho voluto ringraziare Mario perché con il suo gesto ha dato a tutti noi un grande esempio: la società in cui viviamo può diventare davvero migliore solo grazie a cittadini come lui, che generosamente fanno il loro dovere senza girarsi dall’altra parte, con l’ausilio indispensabile delle forze dell’ordine”.

“Per questo ho voluto donare a Mario la spilletta dei 4 mori che l’amministrazione di Quartu ha adottato come segno di riconoscimento e che usualmente va a chi per meriti vari si è distinto all’interno della nostra comunità”, spiega Milia. “Grazie Mario, per la tua lezione di civismo semplice e prezioso”.