SANT'ANTIOCO. Le buone condizioni del mare hanno portato alla ripresa con il nuovo anno degli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Tra ieri sera 1 gennaio e oggi sono arrivati complessivamente 38 migranti. Il primo sbarco del 2022 è avvenuto ieri sera. Un barchino con a bordo dieci persone è arrivato nella spiaggia di Portopino, i migranti sono stati intercettati dalla polizia e dai carabinieri. Un'altra imbarcazione con a bordo altri dieci migranti è stata intercettata questa mattina da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza a largo delle coste della Sardegna. I migranti sono stati trasportati a Cagliari. Altri due sbarchi, per complessive 18 persone, sono avvenuti nel corso della mattinata e della serata di oggi 2 gennaio a Sant'Antioco. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

