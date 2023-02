Migranti: in 43 sbarcano su costa Teulada, barchino a fuoco - Sardegna

Ventisei migranti, tra i quali anche una donna, sono arrivati sulle coste del sud Sardegna a bordo di due barchini.

Sbarcati sulla costa di capo Teulada, all'altezza di cala Piombo, sono stati notati per le fiamme provenienti da una delle due piccole imbarcazioni. I migranti, però, erano già in salvo nell'altro barchino e in buone condizioni.

Sono stati presi in consegna dai militari del Reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e portati a Sant'Antioco dove sono stati visitati dagli operatori del 118 e condotti poi al centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari).

L'intervento dei baschi verdi si è concluso stanotte verso le 3, ma nelle prime ore di questa mattina altri 27 migranti sono stati intercettati dai Carabinieri, sempre nello stesso tratto di costa.



Fonte: Ansa Sardegna