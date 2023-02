Migranti: in 16 arrivano su coste Sardegna, due minori - Sardegna

Sedici migranti sono sbarcati nelle scorse ore a Chia, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Tra loro vi sono anche due minorenni. Nessuna donna, invece, nel gruppo intercettato in marcia al secondo chilometro della strada provinciale dai carabinieri di Domus De Maria e Pula. Ai militari i migranti hanno dichiarato di essere algerini.

Tutti sono apparsi in buone condizioni di salute nonostante la lunga traversata in mare: erano giunti poco prima con un'imbarcazione, ma non hanno fornito alcuna notizia sul natante che li ha traportati in Sardegna. Sono stati accompagnati al centro di accoglienza di Monastir a bordo di un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari. Le successive ricerche compiute dai militari lungo quella zona della costa sud occidentale non hanno consentito di rintracciare il barchino ma di rinvenire un motore nautico, nascosto ai bordi della vegetazione.



Fonte: Ansa Sardegna