Migranti: in 15 sbarcati in spiaggia nel sud Sardegna

Nuovi sbarchi di migranti nelle coste meridionali del sud Sardegna, un'area perlustrata palmo a palmo in questi giorni da Capitaneria e Guardia di Finanza, dopo il ritrovamento di 5 corpi in mare a causa di un probabile naufragio di un'imbarcazione in uno dei viaggi della speranza per raggiunge l'Europa. Ieri notte, intorno alle 22, un gruppo di 15 persone, appena sbarcato in una spiaggia di Sant'Antioco, è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Tutti sono stati identificati, presi in carico dalla polizia e trasferiti al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). I migranti, tutti uomini e adulti, sono stati visitati: buone le loro condizioni di salute dopo la traversata.



Fonte: Ansa Sardegna