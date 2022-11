Migranti: guida aiuta a orientarsi in nuova cultura d'arrivo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - A partire da oggi è disponibile online e nelle sedi dei progetti Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) "Mens sana in corpore migrantis", un vademecum per riflettere su emozioni, esperienze e vissuti che i migranti e le migranti potrebbero provare nell'incontro con una cultura diversa da quella di provenienza.

Ideato dalla Cooperativa sarda Il Sicomoro, il vademecum è il punto di arrivo dell'omonimo progetto partito nei primi mesi di quest'anno, quando un'equipe multidisciplinare e multietnica (psicologa, sociologa e mediatori culturali) coordinata dalla psicologa Gisella Congia, ha incontrato diversi gruppi di giovani migranti in Sardegna. L'obiettivo era esplorare il loro stato d'animo all'arrivo nel paese d'accoglienza, le aspettative, gli elementi di difficoltà derivanti dall'incontro tra le proprie origini e una cultura diversa, per arrivare infine alla pubblicazione della guida, così da mettere a disposizione dei migranti che arriveranno in futuro un utile strumento.

Nelle sue 44 pagine la guida affronta una per una le situazioni che possono creare disagio, articolandole in nove punti che parlano anche di come trovare lavoro, a quali persone affidarsi per farsi indirizzare nella nuova realtà, come fare a districarsi nelle regole di una cultura e di un Paese differenti dai propri.

Completano la pubblicazione tre appendici dedicate a Corpi, relazioni, culture, in cui si spiega come rapportarsi con una società in cui le abitudini di vita sociale, o legate al genere, sono diverse così come la gestione della fisicità o dell'intimità tra le persone. Oltre che in italiano, la guida è disponibile in inglese e francese.

Secondo Stefania Russo, presidente della coop Il Sicomoro, "l'accoglienza del terzo millennio deve diventare un luogo culturale dell'incontro de dell'ascolto, per poter costruire nuovi tempi e nuovi significati". (ANSA).



