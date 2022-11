Con la Novembrata in Sardegna proseguono gli sbarchi di migranti provenienti dall'Algeria: 30 persone sono state rintracciate tra ieri e oggi, dai Carabinieri e dalla polizia locale di Domus de Maria (Provincia del Sud Sardegna) appena arrivati su barchini che sono stati sequestrati.

Il primo sbarco ieri sera: 10 stranieri, che hanno riferito di essere algerini, sono stati fermati a Posto Pino (Sant'Anna Arresi. Poi altri due sbarchi questa mattina: 6 stranieri, tutti maschi che hanno dichiarato essere tunisini e maggiorenni, sono arrivati con un'imbarcazione di 4 metri attorno alle 6 di questa mattina. Poco dopo, non lontano dal litorale di Su Giudeu, sulla strada provinciale, gli agenti della polizia locale hanno rintracciato ulteriori 6 stranieri, giunti verosimilmente con altra imbarcazione, al momento non ritrovata.

Altri otto, tutti maschi e maggiorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri verso le 8.15 sul litorale di Santa Margherita di Pula, nella spiaggia de Pinus Village. Ritrovato anche il gommone usato per la traversata: l'imbarcazione è stata sequestrata. Anche in questo caso gli stranieri sono stati accompagnati al Cpa di Monastir, alle porte di Cagliari.

Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza (Cpa) di Monastir per le procedure di identificazione.



Fonte: Ansa Sardegna

