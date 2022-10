Oristano

Secondo i dati analizzati dalla Fondazione Gimbe

In Sardegna rallentano i contagi da Covid-19. Nell’ultima settimana, da mercoledì 19 a martedì 25 ottobre, la Fondazione Gimbe ha riscontrato una diminuzione dei nuovi casi del 6,2% rispetto al precedente monitoraggio. Ma i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti passano da 471 a 507.

Nell’Oristanese i nuovi casi per 100.000 abitanti sono stati 268 (-7,1%). Nel Cagliaritano sono 352 (+1,2%), nel Sassarese 305 (- 6,7%), a Nuoro 240 (-21,6%) e nel Sud Sardegna 204 (-6,4%).

La percentuale dei posti letto utilizzati da pazienti Covid in terapia intensiva (3,4%) è sopra la media nazionale, mentre restano sotto la media i posti letto occupati in area medica (5,8%).

Il report della Fondazione Gimbe fa il punto anche sulla campagna vaccinale. La percentuale di popolazione dai 5 anni in su che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10,7% (media Italia 10,4%). A questo dato va aggiunta la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, perché guarita dal virus da meno di 180 giorni, pari all’1,4%.

La percentuale di popolazione dai 5 anni in su che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,6% (media Italia 10,7%). A questo dato va aggiunta la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 5,2%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,7% (la media nazionale è del 21,4%).

La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 41,7% (media Italia 35,2%). Un ulteriore 4,5% di bambini (media Italia 3,3%) ha ricevuto solo la prima dose.

Giovedì, 27 ottobre 2022

