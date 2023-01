Un prestigioso riconoscimento per Martina Smeraldi. La pornostar 23enne cagliaritana, ha vinto l’Avn Award, ovvero uno dei premi più importanti assegnati ai pornostar. L’attrice è stata incoronata per “la miglior scena di sesso di gruppo internazionale” nel film “Rocco’s Double Trouble 5” diretta da Rocco Siffredi. La cerimonia per l’assegnazione è avvenuta a Las Vegas, nella sala di gala dell’hotel Resorts World. Tra gli altri italiani premiati lo stesso Siffredi (per lui dieci nomination) e Axel Brown, considerato il “re delle parodie a luci rosse”.

