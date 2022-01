Oristano

L’Azienda sanitaria al lavoro per risolvere le criticità legate alla carenza di camici bianchi

È il ricorso ai medici di guardia medica, la soluzione tampone individuata dall’Asl per contrastare l’ormai nota carenza di medici di base nell’Oristanese. L’Azienda sanitaria locale ha chiesto la loro disponibilità a garantire un impegno in orario mattutino, in attesa che si trovino i sostituti dei medici di medicina generale andati in pensione o che al momento sono in malattia. L’ultimo caso è quello della dottoressa Maura Fois, che si è assentata dal lavoro da qualche giorno, lasciando oltre 1.500 pazienti di Cabras privi di assistenza.

Poi c’è Uras. Il dottor Filippo Dentoni è andato in pensione a inizio mese e non è ancora stato sostituito. E l’altro medico di famiglia che lavora nel paese, la dottoressa Maria Giovanna Cotza, lascerà il suo incarico tra pochi giorni. Dalla prossima settimana dunque oltre 2.000 abitanti del paese resteranno senza alcun medico.

Per queste ragioni l’Asl di Oristano ha chiesto aiuto ai medici di guardia medica. “Il problema vero è che mancano medici di base”, ha dichiarato il direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Serusi, “trovare sostituti non è semplice. La stessa Regione sta facendo un monitoraggio complessivo delle sedi carenti a livello regionale”.

“Una soluzione temporanea”, continua Serusi, “potrebbe essere quella di chiedere la disponibilità alle guardie mediche e lo abbiamo già fatto. Stiamo cercando un sostituto temporaneo della dottoressa Fois e ci stiamo muovendo anche per Uras. Nel frattempo dobbiamo però garantire l’assistenza ai pazienti rimasti senza medico. Speriamo nella buona volontà e nell’approccio solidaristico da parte delle guardie mediche. Abbiamo chiesto loro la disponibilità a prescrivere le ricette. Questa è una strada percorribile nell’immediato in tutte le sedi carenti della provincia, penso per esempio anche a Busachi“.