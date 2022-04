La sorella di Diomedi è agli arresti domiciliari, per il fratello è stato deciso l'obbligo di firma. Una fantomatica società londinese raccoglieva risparmi per milioni promettendo rendimenti altissimi

CAGLIARI. Convegni a Dubai, a Londra, eventi mondani con conduttrici televisive famose in località turistiche rinomate per proporre a potenziali clienti investimenti dal rendimento colossale, fino al cinque per cento mensile. Il sistema piramidale faceva capo alla Bolton First credit limited di Londra, una società in apparenza leader nei settori dell'intermediazione finanziaria con attività mirate su estrazione e commercio di oro, diamanti e terre rare e sviluppo di tecnologie emergenti come la robotica, il blockchain, l'intelligenza artificiale e le criptovalute. Il capo era l'ex consulente finanziario cagliaritano Roberto Diomedi (51 anni), residenza ufficiale in Bulgaria ma domicilio a Dolianova, che nella tarda serata di sabato scorso 16 aprile è stato arrestato dalla Polizia appena sceso dall'aereo che l'aveva portato a Elmas e rinchiuso nel carcere di Uta su provvedimento del gip Ermengarda Ferrarese. Diomedi condivide parte delle imputazioni con la sorella Barbara Diomedi (47 anni) di Quartu e col fratello Fabrizio Diomedi (42) di Sinnai, la prima si trova agli arresti domiciliari, al secondo è stato notificato l'obbligo di dimora. Indagate a vario titolo altre 7 persone.

