L’ appello di Monica a Radio Zampetta Sarda per una raccolta fondi a favore di un piccolo gattino di 4 mesi, recuperato in condizioni critiche in una strada di Cagliari. “Il piccolo di soli 4 mesi, che abbiano chiamato Mielino è stato visto dal neurologo, ha riscontrato una sindrome intracranica con interessamento prosencefalico, non si esclude di origine traumatica o infiammatoria. Per una diagnosi più accurata andrà fatta una risonanza magnetica.

Nel pomeriggio ha avuto una piccola crisi epilettica. Ora è sotto farmaci e fluidi. È ricoverato alla Karel, in attesa della visita con la dr.ssa Gallucci.

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per le spese. Non lasciateci soli, se volete, potete lasciare un piccolo contributo direttamente in clinica..

Mielino deve farcela

Iban

IT37E0306967684510332479605

Intestazione Monica Collu”

Tanti pensieri positivi!

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

