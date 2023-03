Microcitemico, il caos arriva in Senato: "Struttura non adeguata alle esigenze dei piccoli malati, urgente intervenire"

I Senatori del Partito Democratico Marco Meloni e Sandra Zampa hanno depositato una interrogazione urgente al Ministro della Salute in merito alla situazione dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico “Antonio Cao” di Cagliari. L’Ospedale Pediatrico Microcitemico fino al 2021 era incorporato all’Azienda Ospedaliera Brotzu. “Oggi – dichiarano i Senatori PD – a seguito di una incomprensibile riforma regionale della sanità, il presidio è stato trasferito alla ASL 8 di Cagliari. Una mossa che sta gravemente compromettendo il diritto alla salute di centinaia di bambini e adolescenti sardi”.

Il Senatore sardo Meloni si è recato sabato in visita all’Ospedale Pediatrico Microcitemico “A. Cao”, dove ha incontrato, accompagnato dalla Presidente dell’Associazione Sarda dei genitori di oncoematologia pediatrica Francesca Ziccheddu, la Direttrice della Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica dott.ssa Rossella Mura. La visita ha evidenziato tutti i limiti dell’attuale situazione: “Nonostante le elevatissime professionalità e l’encomiabile impegno dei medici e degli operatori sanitari, la ASL, a distanza di 2 anni dall’entrata in vigore della riforma, non dispone di anestesisti pediatrici in grado di far fronte alle necessità assistenziali complesse della Struttura, non ha la specificità assistenziale pediatrica specialistica, né oncologica né oncoematologica, non garantisce tempi celeri per le refertazioni e registra serie difficoltà nell’approvvigionamento di emoderivati o farmaci” denuncia il Senatore PD.

La ASL, infatti, per eseguire le prestazioni, ricorre ad una convenzione con la stessa Azienda Ospedaliera Brotzu, “ma la convenzione – aggiungono il Senatore Meloni e la Capogruppo PD in Commissione Sanità al Senato – stabilisce unicamente che gli operatori del Brotzu si impegnano a supplire alle mancanze su base volontaria e fuori dall’orario di servizio. Il protocollo d’intesa d’altronde era scaduto a dicembre 2022 ed è stato rinnovato solo il 1° marzo, sulla scia della pressione mediatica. La complessità e la specialità di questi percorsi terapeutici richiedono una cornice organizzativa strutturata e professionalità e strumenti immediatamente disponibili. Prerogative che non sono neanche lontanamente assicurate dall’attuale assetto”.

Concludono: “Siamo al paradosso per cui la Regione, che ha la responsabilità di assicurare che il diritto alla salute sia effettivamente garantito, delega questo compito ad operatori che possono lavorare solo oltre il loro orario di servizio per curare i bambini del Microcitemico. Il Ministro della Salute non può restare a guardare”.

I due Senatori dem hanno inoltre annunciato che nelle prossime settimane una delegazione di parlamentari del Partito Democratico organizzerà una nuova visita all’Ospedale Pediatrico Microcitemico.

RispondiRispondi a tuttiInoltra