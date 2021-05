Microchippatura gratuita per i cani delle aziende agricole di Cabras

Grazie al censimento degli esemplari presenti nelle campagne, attualmente in corso di realizzazione da parte della compagnia barracellare e della polizia locale, si giungerà ad avere un quadro completo delle presenze sul territorio. In questo modo si avrà a disposizione un’anagrafe canina che agevolerà la vigilanza e incentiverà il possesso responsabile dell’animale.

L’amministrazione comunale di Cabras punta a censire tutti i cani delle aziende agricole del paese. Con questo fine la Giunta Abis ha aderito al programma regionale “Misure finalizzate al miglioramento della sanità e del benessere animale per l’identificazione dei cani rurali”. Il progetto, avviato in collaborazione con l’Ats Sardegna, propone di dare impulso alla lotta all’abbandono attraverso la microchippatura dei cani presenti nelle campagne.

“A seguito della prima fase di censimento”, prosegue ancora Abis, “lo scorso venerdì 30 aprile è stato fatto il primo intervento con la collaborazione di un veterinario dell’Ats, che ha microchippato dodici cani da pastore all’interno delle varie aziende agricole. Si tratta di un ottimo risultato, ma occorre completare l’operazione coinvolgendo tutta la popolazione canina delle campagne”.

“Il problema del randagismo e quello della sovrappopolazione canina”, evidenzia il sindaco di Cabras, “sono di grande attualità e richiedono un approccio deciso, con la piena applicazione delle norme. In particolare in riferimento ai cani impiegati nelle attività di supporto alle aziende, dei quali spesso non si ha il controllo della riproduzione e si è verificato nel tempo l’abbandono di intere cucciolate”.

Per aderire alla campagna di microchippatura gratuita, i titolari di aziende che ancora non sono stati contattati dai barracelli per il censimento del proprio animale, possono telefonare al numero 0783 397271. A seguito della microchippatura, chi vorrà potrà aderire alla successiva campagna di sterilizzazione, in un’ottica di controllo delle nascite e dei relativi abbandoni.

Lunedì, 3 maggio 2021

