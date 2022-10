Oristano

La Asl rilancia la campagna di registrazione in tutta la provincia



Non si ferma la campagna di microchippatura dei cani rurali promossa dal Servizio anagrafe canina, randagismo e igiene urbana della Asl di Oristano, per frenare il fenomeno del randagismo. I proprietari dei cani che si trovano nelle aziende agricole o negli allevamenti dell’intera provincia di Oristano potranno di prenotare l’intervento gratuito del veterinario a domicilio.

In una nota, l’Asl ricorda che l’inserimento del microchip sottocutaneo per l’identificazione dei cani è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa vigente. Le sanzioni per la mancata microchippatura vanno dai 150 ai 300 euro.

“Abbiamo offerto ai proprietari questa ulteriore possibilità che permette di mettersi in regola senza dover necessariamente portare l’animale nelle strutture in cui si effettua l’anagrafatura: saremo noi ad andare da loro gratuitamente, nei giorni ed orari concordati” spiega Giuseppe Sedda, direttore del Servizio veterinario anagrafe canina, randagismo e igiene urbana.

Per prenotare, sarà sufficiente contattare il servizio con una telefonata al numero 345.6619323 (dal lunedì al giovedì, fra le 10 e le 12) o inviando una e-mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“Microchippare il proprio cane è utile per identificarlo più facilmente in caso di furto o smarrimento, in quanto grazie al dispositivo sottocutaneo e all’ausilio di un lettore ottico sarà semplice risalire al proprietario dell’animale” aggiunge Sedda.

“L’iscrizione all’anagrafe canina consente anche di prevenire anche il fenomeno dell’abbandono. Un randagio, una volta catturato, deve essere portato in un canile e le spese per il suo mantenimento sono a carico del Comune in cui è stato ritrovato: gravano quindi per molti anni su tutti i cittadini. Microchippare il proprio cane è un dovere ed un atto di responsabilità nei confronti dell’animale e della collettività” conclude il direttore Giuseppe Sedda.

Mercoledì 5 ottobre 2022