Bosa

Richieste via mail al Comune

Per lunedì prossimo, 20 giugno, è stata organizzata in Planargia a cura dell’Asl di Oristano una giornata di microchippatura gratuita per i cani e i gatti di proprietà dei cittadini residenti a Bosa e nei comuni limitrofi.

Lo ha reso noto l’Assessorato ai Servizi sanitari del Comune di Bosa, guidato da Maria Giovanna Campus.

Le operazioni saranno svolte presso la sede della Compagnia barracellare di Bosa, in corso Garibaldi.

Per partecipare sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . La comunicazione dovrà contenere i dati del cane o del gatto (nome, data di nascita, colore, razza e luogo in cui vive) e il recapito telefonico del proprietario.

Si dovrà allegare anche la fotocopia fronte-retro del documento d’identità e del codice fiscale del proprietario dell’animale.

Le operazioni di microchippatura avranno inizio alle 10 e si concluderanno alle 12.30.

Lunedì, 13 giugno 2022

