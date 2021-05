Micia aggredita da tre cani e strappata dalla morte dopo tre interventi: “Salviamo i suoi due fratellini”

Aggredita da tre cani e strappata dalla morte dopo tre interventi. La veterinaria Silvia Serra lancia l’appello su Radio Zampetta Sarda per salvare i fratellini della gattina che ha salvato.

“Sono 2 fratellini di 10 mesi che vivono nella strada a Ussana, spero tanto di riuscire a trovare un’ adozione del cuore prima che vengano aggrediti anche loro come la sorellina dal branco dei cani, che ho salvato dopo ben tre interventi.”

L’appello della Dott.ssa Silvia Serra intervenuta in aiuto dei due fratellini che vivono in preda al costante rischio di essere aggrediti a morte dai cani della zona.

Potete contattare la redazione di Radio Zampetta Sarda inviando un messaggio nella pagina fb o Instagram per ulteriori informazioni dell’adozione.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”.

Vocal al 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda