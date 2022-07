Lavora all’Assl come assistente sociale e conosce abbastanza bene il mondo della sanità, Thomas Schewe, 64enne di Quartu Sant’Elena. Da più di una settimana il suo obiettivo principale è riuscire a trovare un hub o un centro vaccinale, possibilmente non in capo al mondo, per fare somministrare a sua moglie, Annalisa Olla, “invalida civile con la sclerosi multipla e cieca”, la quarta dose di vaccino contro il Coronavirus. In piena estate, con i contagi che sono risaliti, “siamo angosciati. Ho provato a prenotare più volte attraverso il sito ufficiale, mi sono stati forniti tutti i codici postali di Cagliari ma, alla fine, mi hanno sbattuto lontanissimo, a Sanluri. Sono almeno 45 minuti di macchina e mia moglie va aiutata in tutto e per tutto”, osserva l’uomo. “È mai possibile che non ci sia un posto più vicino, magari proprio a Cagliari?”. Schewe ha rifiutato il posto a Sanluri e, oggi, è arrivata l’ennesima doccia fredda: “Ho chiamato nuovamente il call center e mi è stato detto che non c’è più posto nemmeno lì. Mia moglie è più angosciata di me, è un soggetto fragile e vuole essere protetta”. Ma, sinora, il suo desiderio è rimasto tale.

“A gennaio abbiamo avuto entrambi il Covid, siamo guariti dopo poche settimane. Ora siamo in estate e vorremmo poter vivere più serenamente. Spero, con tutto il cuore, che la Regione si attivi per risolvere un problema che, come noi, sicuramente staranno vivendo tanti altri cittadini”.

L'articolo “Mia moglie con la sclerosi multipla lasciata senza quarta dose del vaccino a Quartu, viviamo nell’angoscia” proviene da Casteddu On line.