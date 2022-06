“Mia moglie aggredita e derubata a Le Vele, non denunciamo perchè vogliamo restare sereni”

La denuncia? “Abbiamo deciso di non farla perchè vogliamo stare sereni”. Claudio Pani, calciatore della Natzionale sarda e del Sigma, società quest’ultima dove ricopre il ruolo di direttore tecnico, interviene a distanza di un giorno dal grave episodio capitato alla moglie nei parcheggi de Le Vele e raccontato proprio da Pani con un post su Facebook, diventato virale: “E che, poi, ho deciso di togliere perchè stavano arrivando commenti stupidi”. Nel post, il calciatore sardo aveva denunciato un’aggressione e una rapina ai danni della moglie: “Cinque ragazzi, le hanno rubato due buste della spesa e la borsa, prima di scappare”. Un caso decisamente pauroso, ma la coppia preferisce che sulla vicenda cali il sipario: “Mia moglie è stata, stamattina, dalla polizia di Quartu. Avevano fermato due giovani a bordo di un bus Ctm, lei non li poteva riconoscere perchè, per derubarla, l’hanno spinta da dietro dentro l’automobile. E i due, inoltre, non avevano e buste della spesa e nemmeno la sua borsetta”. “Ora, per noi e soprattutto per mia moglie, l’importante è la serenità. È chiaro che la prossima volta terremo gli occhi bene aperti, quando è stata aggredita e rapinata non c’ero perchè mi trovavo, per impegni sportivi, a Oristano. Vogliamo dimenticarci presto questo brutto episodio, per fortuna nè lei nè nostro figlio hanno riportato danni fisici. Le Forze dell’ordine ci hanno spiegato che sarebbe stato meglio fare una denuncia contro ignoti e che la situazione sarebbe stata diversa se mia moglie avesse chiamato, subito dopo l’aggressione, il 118, per farsi refertare eventuali danni”. Ma la coppia ha deciso di metterci una pietra sopra.