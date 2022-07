“Mia mamma invalida lasciata senza panni gratis a Quartucciu, costretta a pagare 400 euro”

I pannoloni per i malati gravi? In Sardegna le forniture sono a singhiozzo. Un andazzo che va avanti da mesi, tanti, ormai. Tutto organizzato dall’Assl, che appalta il servizio a una ditta esterna che, però, fa penare i tanti malati sardi. L’ultimissimo caso arriva da Quartucciu. Rina Fanunza, 77 anni, disabile totale e malata grave, non riceve le forniture da aprile. È la figlia, Luciana Scanu, 53 anni, a denunciarlo: “Negli ultimi quattro mesi mi sono trovata a fare diverse segnalazioni, telefonate su telefonate, e mi è sempre stato confermato il ritardo”. Ma, in parallelo, ci sono state anche promesse, rimaste sulla carta: “Più volte hanno garantito che avrebbero mandato la fornitura, così non è stato”. Anzi, “proprio oggi mi è stato comunicato che il prossimo carico sarà il cinque ottobre”. Tra quasi tre mesi: “Una follia”. “Ho già speso 400 euro per acquistare i panni per mia madre, ma ci spettano quelli gratis, che sono anche molto scadenti. Chi può intervenire e risolvere l’intoppo lo faccia subito, non posso farmi carico anche di questa spesa che va ad incidere terribilmente sul nostro budget familiare”.