“Mi hanno rapinato”: ma il rider si era inventato tutto, perché – dice – aveva perso i soldi degli incassi

Cagliari

Il giovane denunciato anche perché guidava, nonostante la patente revocata

Ha chiamato i carabinieri e raccontato loro di essere stato rapinato da due stranieri, ma si era inventato tutto, un rider che ha poi ammesso di aver pensato a questa messa in scena per nascondere la perdita del marsupio con all’interno l’incasso che avrebbe dovuto consegnare al titolare della pizzeria per la quale lavora.

A smascherare il giovane, 26 anni di Elmas, già noto alle forze dell’ordine, le immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza presenti nella zona di via Riva Villasanta, a Cagliari, dove il rider aveva raccontato di essere stato rapinato tra le 21.30 e le 22 del 12 marzo scorso.

I carabinieri della stazione di Pirri hanno guardato e riguardato quelle immagini, ma non hanno trovato alcun riscontro della rapina denunciata. E allora hanno denunciato loro il rider per simulazione di reato.

Non solo. I militari hanno scoperto che il 7 febbraio scorso al giovane era stata revocata la patente di guida. Pertanto gli è stata contestata anche la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per guida con patente revocata.

Venerdì, 24 marzo 2023