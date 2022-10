(ANSA) - NUORO, 13 OTT - Un mezzo pesante transitato dal bivio Lula fino al centro abitato di Galtellì e poi diretto a Orosei attraverso la Statale 129 ha riversato del liquidi oleosi lungo il percorso rendendo viscido l'asfalto che sta provocando alcuni incidenti. Ne dà notizia nel suo account Facebook il sindaco di Galtellì Giovanni Santo Purcu che mette in guardia gli automobilisti: "Ci sono stati segnalati due incidenti alle porte di Orosei - scrive il primo cittadino - le auto con le gomme impregnate stanno veicolando il liquido anche dentro il centro abitato, rendendo la viabilità urbana, pericolosa. Una squadra del pronto intervento dell'Anas sta intervenendo con prodotti assorbenti. E' pericoloso percorrere la statale - conclude Porcu - invito gli automobilisti a prestare la massima attenzione fino alla bonifica della strada".

Fonte: Ansa Sardegna

