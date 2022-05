IGLESIAS. Finisce in manette una giovanissima coppia di presunti spacciatori, trovati in possesso di 500 grammi di marijuana e del materiale per il confezionamento delle dosi. Ieri sera 25 maggio i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Iglesias sono andati a perquisire l’abitazione di un ventiduenne, con precedenti giudiziari, e di una ventunenne (quest’ultima originaria di Uta), sui quali i militari avevano raccolto indicazioni ben precise sulla loro attività di spaccio nella cittadina mineraria. Nella perquisizione dell’abitazione, sono stati trovati in possesso di mezzo chilo di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma contanti di 1.200 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine della redazione degli atti che documentano il reato compiuto, gli arrestati sono stati tradotti presso le camere di sicurezza della caserma di Iglesias in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina in tribunale a Cagliari.(l.on)