Metti il Poetto deserto il 4 agosto: spiaggia vuota per l’arrivo di Circe con il cielo scuro. La bellissima foto di Davide Loi, fotografo professionista, per festeggiare anche il ritorno oggi della pagina Instagram con 29mila follower. Una bellissima immagine che non farà la gioia dei turisti che hanno pagato a peso d’oro la vacanza in questo weekend, ma che diventa caratteristica in questa estate che sinora è stata così torrida e afosa. Circe ha portato un po’ di refrigerio e l’abbassamento delle temperature, ma l’estate è ancora lunga da vivere con il suo carico di emozioni.