Vagabondo e Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, e ancora altre canzoni nazional popolari, conosciute da tutti e cantate da tutti, ma proprio tutti oggi, sotto il solleone, nelle prime fermate del Poetto di Cagliari. Grazie a Metroman, l’artista che si esibisce con altoparlante in spalla nelle metropolitane di Milano, diventato famoso sui social, e che oggi ha deliziato i bagnanti coinvolgendoli in canti e balli, come potete vedere dal video.