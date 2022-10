MetroCagliari: aree verdi, piste e parcheggi a Caracalla - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Riqualificazione dell'area intorno alla fermata della metropolitana di superficie Caracalla tra Cagliari e Monserrato. La bozza del progetto è stata presentata negli uffici della Città metropolitana di Cagliari.

"Primo importante passo - ha detto il delegato alla viabilità Antonello Floris - per porre fine al degrado e garantire la sicurezza dei cittadini". È prevista la realizzazione di un parcheggio che includerà l'inserimento di percorsi ciclopedonali, aree verdi e illuminazione pubblica. Ora i due comuni interessati dovranno presentare eventuali osservazioni e modifiche. Il progetto e l'opera avranno un costo complessivo di 750 mila euro, stanziati dalla Città metropolitana con fondi propri.

"Con quest'intervento ci prefiggiamo il duplice obiettivo di riqualificare una zona degradata e favorire una mobilità più all'avanguardia e in sicurezza per i cittadini che ogni giorno utilizzano la metropolitana di superficie negli spostamenti tra Cagliari e l'area metropolitana", sottolinea l'assessore comunale di Cagliari alla viabilità Alessio Mereu. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Monserrato Tomaso Locci: "Un ulteriore tassello si aggiunge ai tanti interventi di riqualificazione - ha osservato - già posti in essere dalla mia amministrazione in questi anni" (ANSA).



