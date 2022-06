Meteo: prosegue allerta per ondate di calore sulla Sardegna - Sardegna

Continuerà sino al pomeriggio di domenica 5 l'allerta ondate di calore lanciata dalla Protezione Civile regionale per questo primo fine settimana di giugno.

L'avviso ricorda che le temperature subiranno un generale e progressivo aumento sul settore occidentale della Sardegna, principalmente nei valori massimi, risultando anche molto elevate. Potranno dunque superare i 37°C, localmente i 40°C. Le zone più colpite dal caldo saranno quelle centrali dell'Isola e domenica soprattutto il Sassarese fino a raggiungere l'area di Alghero. Da lunedì dovrebbe tornare il maestrale.

Il comune di Cagliari, nel rilanciare l'allerta, ricorda alcuni comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre le conseguenze nocive delle ondate di calore: "non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio; in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane; consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina; indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche; se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte".

Tra i soggetti più a rischio le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna