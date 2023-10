Meteo Casteddu, ultimo weekend di ottobre senza pioggia e con punte di 26 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 28 ottobre. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli con i dati di “3Bmeteo”: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità nelle ore centrali. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà molto mosso per tutta la giornata con onde che potrebbero superare i 2m di altezza, come riportato da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3Bmeteo”: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 16°. I venti saranno moderati e provenienti da Sudovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro il tempo sarà variabile con più ampie schiarite nelle ore centrali. In serata il cielo sarà nuvoloso con deboli piogge. E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per l’intera giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. Sarà dunque una giornata per lo più soleggiata ma con temperature in lieve ribasso. Con l’augurio di trascorrere un felice sabato, vi saluto ringraziandovi per l’attenzione e dandovi appuntamento ai prossimi aggiornamenti di “Meteo Casteddu”. Buon weekend e buon ascolto con Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.