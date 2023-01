Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 18 gennaio 2023. La bassa pressione determinerà in tutta l’Isola tempo instabile e deboli piogge. I venti saranno moderati e il mare da molto agitato a agitato. Vediamo nello specifico con i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso e si verificheranno deboli piogge che andranno ad intensificarsi durante la sera con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con rovesci anche a carattere temporalesco in attenuazione dal pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 5°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà agitato nell’arco dell’intera giornata, con onde che arriveranno oltre i 4 metri, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3 B Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che si intensificheranno nelle ore pomeridiane dando origine a rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 23 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà agitato. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci anche a carattere temporalesco. I fenomeni si attenueranno in serata. Sono previsti 23 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 7°C e la minima di 4°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Pioggia e temperature in calo dunque in tutta la Sardegna. Il freddo dovrebbe aumentare e in qualche zona della Sardegna arriverà nei prossimi giorni anche la neve. Continueremo a tenervi aggiornati con Meteo Casteddu. Continuate a seguirci all’ascolto di Radio Casteddu Online con le previsioni per tutta la Sardegna, ogni alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.

L'articolo Meteo Casteddu, temporali e fiocchi di neve sparsi sulla Sardegna: arriva il freddo proviene da Casteddu On line.