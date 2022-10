Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per sabato 15 ottobre. La giornata sarà influenzata dal graduale rinforzo dell’alta pressione con tempo in prevalenza stabile e temperature in leggera crescita. Questa situazione climatica, secondo le previsioni di Meteo.it ci accompagnerà per tutto il weekend anche sino alla prima parte della prossima settimana favorendo anche un generale rialzo termico. Andiamo adesso a vedere come si prevede il tempo per le province dell’Isola, dagli esperti di 3B Meteo A Cagliari, domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata con la sporadica presenza di qualche nube sparsa al mattino. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 18°C. I venti provenienti da Nordovest saranno moderati per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. Passiamo alla provincia di Sassari dove è prevista una giornata in prevalenza poco nuvolosa con la presenza di qualche nube sparsa al mattino, ma non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati e proverranno da Ovest al mattino e da Ovest-Nordovest al pomeriggio.

Per la provincia di Oristano si prevede una giornata in prevalenza soleggiata, con la presenza di nubi sparse al mattino e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 19°C. I venti al mattino saranno deboli e provenienti da Est-Sudest. Al pomeriggio saranno moderati e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso. Anche per la provincia di Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con la presenza di nubi sparse al mattino e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati sia al mattino che al pomeriggio, provenienti da Ovest. Insomma, un tempo discreto per il 15 ottobre, con delle buone temperature. Vi saluto augurandovi un buon weekend e vi ricordo che potete ascoltare“Meteo Casteddu” ogni giorno alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35 Appuntamento al prossimo Meteo Casteddu!

L'articolo Meteo Casteddu, sulla Sardegna un weekend da mare: sole e massime sino a 27 gradi proviene da Casteddu On line.