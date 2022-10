Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per martedì 1 novembre. La prima giornata di novembre sarà caratterizzata da sole e da qualche velatura di passaggio che a tratti sarà più consistente. Il clima diurno sarà mite con temperature al di sopra della media stagionale e con punte che arriveranno a 25°C. Andiamo a vedere dettagliatamente per le quattro province storiche della Sardegna dagli sperti di 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l’intera giornata. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare, secondo gli esperti di Meteo.it si prevede calmo per l’intera giornata.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento durante il pomeriggio e alla sera. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso per l’intera giornata. Passiamo alla provincia di Nuoro dove è previsto cielo poco nuvoloso con nubi in aumento nel tardo pomeriggio. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Giornata lievemente meno calda per tutta l’isola ma sempre con temperature gradevoli per gli amanti della bella stagione. Continueremo senza dubbio a tenere spento il riscaldamento e dunque a risparmiare sull’energia elettrica. Per oggi è tutto, vi saluto ricordandovi il prossimo appuntamento con Meteo Casteddu ogni giorno Su Radio Casteddu Online alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.

L'articolo Meteo Casteddu, sulla Sardegna un primo novembre col sole e 25 gradi: giornata ideale per mare e gite proviene da Casteddu On line.