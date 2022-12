Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 16 dicembre. Nell’Isola il cielo sarà molto nuvoloso. Le piogge regaleranno una pausa pomeridiana per poi riprendere in serata, in alcune zone anche con rovesci a carattere temporalesco. Le temperature subiranno una ulteriore lieve diminuzione. Vediamo più dettagliatamente con gli esperti di 3b Meteo: A Cagliari ci saranno nubi sparse alternate a schiarite nell’arco dell’intera giornata e ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da ovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che andranno a intensificarsi nelle ore pomeridiane con schiarite previste in serata. Sono previsti 20 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà molto mosso con onde che potrebbero superare i 2 metri, come riportato da Meteo.it.

Passiamo nuovamente a 3b Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che andranno ad intensificarsi in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che andranno a intensificarsi durante il pomeriggio con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 7 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Tempo variabile dinque in tutta la Sardegna. Approfittiamo dei rasserenamenti nelle ore pomeridiane e portiamoci appresso un ombrello per le ore serali. Continueremo a tenervi aggiornati con Meteo Casteddu, tutti i giorni su Radio Casteddu Online alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.

