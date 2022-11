Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per domani mercoledì 16 novembre. La Sardegna subirà un peggioramento del tempo con rovesci anche a carattere temporalesco, a tratti anche di forte intensità. Vediamo dagli esperti di 3B Meteo quali saranno le condizioni climatiche per le quattro province storiche dell’isola: A Cagliari il cielo sarà coperto, con nubi in progressivo aumento e piogge previste dal pomeriggio. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati nell’arco dell’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà mosso. La provincia di Sassari sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso con presenza di nubi sparse al mattino. Durante la notte sono previste precipitazioni con 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà molto mosso per tutta la giornata con onde che potrebbero arrivare fino a 1,9 metri, come rilevato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con lievi piogge e schiarite dal pomeriggio. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 16°C. I venti saranno saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà molto mosso. Per la provincia di Nuoro è previsto cielo molto nuvoloso con rovesci anche a carattere temporalesco che andranno ad attenuarsi durante il pomeriggio. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Il mare sarà da poco mosso a mosso per tutto il giorno, come riportato da Meteo.it Torna dunque la pioggia, sicuramente molto utile dopo lunghi periodi di siccità. Le temperature continueranno a essere al di sopra della media stagionale. Continuiamo quindi a risparmiare sul riscaldamento nelle case, nelle scuole e negli uffici. Quanto durerà ancora questo clima mite? Continueremo ad aggiornarvi ogni giorno. Continuate quindi a seguirci con le previsioni di Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 sempre su Radio Casteddu Online. A cura di Claudia Saba

