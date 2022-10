Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per venerdì 14 ottobre. Sarà una giornata caratterizzata da un cielo poco nuvoloso, non sono previste piogge, avremo anche delle gradevoli temperature. Il maltempo che sta lasciando l’Isola si sta spostando verso levante Andiamo però a vedere nei dettagli quali sono le previsioni dagli esperti di 3B per le quattro province della Sardegna: A Cagliari domani il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso, e nel pomeriggio si verificherà qualche addensamento ma senza rischio di piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 17°C. I venti provenienti da Nordovest saranno tesi sia al mattino che al pomeriggio. Mare poco mosso. A Sassari prevalenza di nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi sia al mattino che al pomeriggio e di provenienza da Ovest-Nordovest. A Oristano invece il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con qualche precipitazione. Sono previsti 2 mm di pioggia, ma nel corso della giornata ci sarà una graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 17°C. I venti provenienti al mattino da est saranno deboli, mentre al pomeriggio saranno tesi e di provenienza da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata di domani sarà caratterizzata da tempo variabile, tendente a schiarite pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti al mattino saranno moderati e provenienti da Ovest. Al pomeriggio saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest. Potete ascoltare le previsioni di “Meteo Casteddu” ogni giorno alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35 Appuntamento al prossimo Meteo Casteddu!

