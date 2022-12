Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per martedì 20 dicembre. In tutta l’isola il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso per l’intera giornata. Vediamo dettagliatamente le previsioni degli esperti di 3b Meteo per le quattro province storiche della Sardegna: A Cagliari il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, , moderati al pomeriggio, e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari è previsto cielo poco nuvoloso con variabilità durante le ore pomeridiane. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà da poco mosso a mosso per tutta la giornata come rilevato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso nell’arco dell’intera giornata. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 6°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Le temperature saranno dunque in diminuzione in tutta la Sardegna, in modo particolare nella provincia di Nuoro. Anche se non pioverà sarà comunque una giornata molto umida. Per oggi è tutto. Vi do appuntamento con il prossimo Meteo Casteddu che potrete seguire tutti i giorni alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 su Radio Casteddu Online. A cura di Claudia Saba

L'articolo Meteo Casteddu, sulla Sardegna nuvole e freddo ma la pioggia resta un miraggio proviene da Casteddu On line.