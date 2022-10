Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per martedì 25 ottobre. L’isola continuerà a essere baciata dal sole. Potremo assistere al transito di qualche nuvola ma si rinnovano le condizioni di tempo stabile. Vediamo nei dettagli le previsioni dagli esperti di 3B Meteo per le quattro province storiche della Sardegna. A Cagliari si prevede un cielo parzialmente nuvoloso per tutta la giornata, con assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e provenienti da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso con qualche addensamento dal pomeriggio sino alla sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 16°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sud-Sudovest per tutta la giornata. Il mare, dalle previsioni di Meteo.it, sarà da poco mosso a mosso per tutta la giornata.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove si prevede un cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento dal pomeriggio alla sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 15°C. I venti al mattino saranno moderati e provenienti da est, al pomeriggio deboli e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Per la provincia di Nuoro è previsto un cielo parzialmente nuvoloso per tutta la giornata. Assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Con queste temperature abbastanza al di sopra della media stagionale continueremo a indossare abbigliamento leggero e risparmieremo sull’uso del riscaldamento domestico, ma anche nelle scuole e negli uffici. Per oggi e tutto, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu ogni giorno su Radio Casteddu alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35. A cura di Claudia Saba

