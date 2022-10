Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per giovedì 20 ottobre. In Sardegna persistono le condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche addensamento mattutino. Le temperature saranno in lievissimo calo, ma potremo comunque godere di una calda giornata serena e soleggiata. Andiamo a vedere le previsioni degli esperti di 3B Meteo per le quattro province storiche dell’isola: A Cagliari domani si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con qualche nube sparsa di passaggio al mattino. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, moderati al pomeriggio provenienti da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

A Sassari il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura in transito al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 25°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest e al pomeriggio da Nord-Nordest. Il mare, come si evince da Meteo.it sarà calmo per tutto il giorno. Torniamo su 3B Meteo con le previsioni per Oristano che annunciano un bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est e al pomeriggio da Ovest. Mare quasi calmo. Passiamo a Nuoro dove la giornata si prevede soleggiata con nubi in aumento dalla sera e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest e al pomeriggio da Sudest. Augurandovi una buonissima giornata sotto questo bellissimo cielo sereno e soleggiato vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu ogni giorno alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35 su Radio Casteddu.

A cura di Claudia Saba

L'articolo Meteo Casteddu, sole e tanto caldo sulla Sardegna: l’autunno resta in soffitta proviene da Casteddu On line.