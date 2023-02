Meteo Casteddu, ritorna la pioggia sulla Sardegna ma le temperature restano alte: picchi di 22 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per sabato 25 febbraio 2023. Tutta l’Isola sarà raggiunta dalla bassa pressione che determinerà tempo instabile con deboli piogge che andranno a intensificarsi durante la serata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo nello specifico con i dati degli esperti di 3b Meteo: a Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge al mattino con graduale attenuazione della nuvolosità. I fenomeni si assorbiranno durante la giornata. É previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge per tutta la giornata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà da poco mosso a mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo: a Oristano il cielo sarà nuvoloso con deboli piogge per tutta la giornata. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Est-Nordest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che andranno ad intensificarsi durante il pomeriggio con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata.

È tornata la pioggia sulla nostra Isola. Le temperature saranno in ulteriore rialzo con le massime che arriveranno a 22°C. Nell’augurarvi un felice fine settimana, vi invito a continuare a seguire le previsioni di Meteo Casteddu su Radio Casteddu Onlineogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.