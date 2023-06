Meteo Casteddu, ritorna il sereno su tutta la Sardegna: picchi di 28 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 15 giugno 2023. L’influsso di correnti secche determinerà in tutta l’isola un rapido rasserenamento in seguito a una giornata nuvolosa. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo nei dettagli consultando i dati di “3b Meteo”: A Cagliari il cielo sarà poco nuvoloso con qualche addensamento nelle ore pomeridiane e deboli piogge. Si rasserenerà in serata. Sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso nell’arco dell’intera giornata, con onde che potrebbero superare un metro di altezza, come si evince da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3b Meteo”: A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata, provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Lievi piogge quindi solo sul Cagliaritano, mentre il resto dell’isola sarà sotto un cielo nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni. Continueremo a tenervi aggiornati. Appuntamento a domani con il prossimo “Meteo Casteddu”. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.