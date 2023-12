Meteo Casteddu, qualche nuvola sulla Sardegna e piogge in arrivo solo sul Cagliaritano

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 6 dicembre 2023. La giornata di domani sarà irregolarmente nuvolosa. In serata la pressione si rafforzerà determinando ampi rasserenamenti. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli consultando i dati di “3Bmeteo”: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dalle ore centrali. Sono previsti 0.9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà da molto mosso a agitato per l’intera giornata, come riportato da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3Bmeteo”: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà molto mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque una giornata in prevalenza parzialmente nuvolosa con temperature in ulteriore calo. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon mercoledì e buon ascolto sempre in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.