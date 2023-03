Meteo Casteddu, pioggia su tutta la Sardegna sino al pomeriggio: sarà un weekend di freddo

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 3 marzo 2023. La residua instabilità che caratterizzerà la mattinata subirà un miglioramento grazie all’allontanarsi della circolazione depressionaria, anche se ancora con molte nubi. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dalle ore pomeridiane. Sono previsti 5mm di poggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci anche a carattere temporalesco, e schiarite in serata. Sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 7°C.I venti saranno moderati e provenienti da Sud-Sudovest per l’intera giornata. Il mare sarà da mosso a molto mosso per tutta la giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo. A Oristano la giornata sarà variabile con nubi alternate a schiarite che saranno ancora più ampie durante il pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sudovest per l’intera giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. La nuvolosità andrà ad attenuarsi gradualmente durante la giornata. Sono previsti 0,2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 5°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Est.

Il sole continua a farsi desiderare, così come le temperature miti delle quali ci si lamentava non molto tempo fa nei social. Continuate a seguire Meteo Casteddu su Radio Casteddu Online, per rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per tutta la Sardegna,ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.